Votação foi iniciada às 7h e vai até 17h nos 29 colégios eleitorais da cidade

publicado em 15/11/2020

Eleitores escolhem entre três opções (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Exatos 71.543 eleitores votuporanguenses são esperados neste domingo (15) nas urnas para a escolha do próximo prefeito de Votuporanga. Disputam o cargo os candidatos Hery Kattwinkel l (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB).

A votação foi aberta às 7h e o novo prefeito de Votuporanga deve ser conhecido, no máximo, até as 21h, após a apuração dos votos depositados nas 192 seções eleitorais até as 17h de domingo (15).

Ao todo, 37.930 mulheres e 33.598 homens vão às urnas escolher dentre os três candidatos a prefeito e os 231 candidatos a vereador. Nos últimos quatro anos a cidade ganhou 2.563 eleitores. Em 2016, 68.980 votuporanguenses estavam aptos a votar.

Idade

A faixa de idade onde está concentrada a maior parcela do eleitorado é a de 45 a 59 anos. São 18.470 eleitores o que corresponde a 25,8% de todos os votuporanguenses aptos a votar.