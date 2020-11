Em frente a escola Manoel Lobo, um dos pontos de votação mais tradicional, a sujeira de santinhos já era visível desde a madrugada

publicado em 15/11/2020

Ruas de Votuporanga amanheceram com a costumeira sujeira dos santinhos derramados (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUma das cenas mais deploráveis nas eleições brasileiras é a presença de material impresso de propaganda eleitoral espalhados nos locais de votação e nas suas proximidades. Toda eleição é a mesma história. Mais uma vez, antes mesmo de amanhecer neste domingo, dia 15, as ruas e calçadas de Votuporanga, próximo aos pontos de votação, estavam completamente forradas de santinhos de candidatos a prefeito e vereador.Um dos pontos mais sujos era a escola "Dr. José Manoel Lobo", na rua Amazonas, tradicional colégio de votação na cidade. Por lá, desde as primeiras horas da manhã, todo o entorno do quarteirão já estava tomado por santinhos políticos. No meio da sujeira, a maioria dos santinhos jogados no chão eram dos três candidatos a prefeito de Votuporanga.Jogar santinhos, folhetos e panfletos em vias públicas no dia da eleição é crime eleitoral e pode ser punido com detenção de 6 meses a um ano, além de multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil.