A Polícia Civil de São Paulo divulga por meio de uma lista os nomes e fotos dos mais procurados pelo estado

publicado em 19/11/2020

Dentre os mais de 90 mandados, sua maioria está em aberto desde 2019, porém com ainda casos mais antigos (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

A polícia tem procurado 92 foragidos da Justiça em Votuporanga. Por meio de um levantamento junto ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), foi possível identificar que na lista estão condenados desde traficantes, assassinos e ladrões, também pais que não pagaram pensão e um mandado de internação em Fundação Casa.

Dentre os mais de 90 mandados, a maioria está em aberto desde 2019, porém com ainda casos mais antigos, como o de F. A. da C., vulgo Linguiça, que responde pelo menos a cinco processos criminais. O último mandado foi determinado também pela 1ª Vara Criminal em agosto do ano passado, mas ainda não foi cumprido.

A lista é feita com base em informações da polícia estadual e a partir de critérios como a existência de mandado de prisão aguardando cumprimento, envolvimento do foragido em crimes graves e violentos. Ou seja, o cidadão condenado que não se apresenta para cumprir a pena é considerado foragido.

