publicado em 13/10/2020

Cabo Valter foi internado após apresentar complicações causadas pelo coronavírus (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO candidato a vice-prefeito de Votuporanga pelo PSDB, Cabo Valter, testou positivo para coronavírus e precisou ser internado após apresentar complicações na segunda-feira (12). A informação foi confirmada por meio de um comunicado oficial divulgado em suas redes sociais.No material, o candidato afirma que foi submetido a uma tomografia que apontou uma leve alteração pulmonar, em razão do vírus. “Por esse motivo, o médico responsável, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior, optou pela hospitalização para monitorar a evolução. No momento, me sinto bem e estou recebendo todos os cuidados médicos necessários”, escreveu.Cabo Valter afirmou ainda que iniciou o isolamento domiciliar na última segunda-feira (05), quando apresentou um leve mal-estar e cansaço físico pela manhã.“Desde então suspendi a participação em atos da campanha. Espero que possa me reestabelecer em breve e retomar as atividades assim que for liberado pelos médicos. Qualquer atualização, vocês têm meu compromisso com a verdade”, concluiu.