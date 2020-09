O órgão explica que os atendimentos, no entanto,serão realizados apenas após um agendamento prévio no portal do órgão ou no aplicativo Poupatempo Digital

publicado em 15/09/2020

Nos últimos dois dias em Votuporanga, a unidade do Poupatempo atendeu a população com o mutirão do RG (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A unidade do Poupatempo em Votuporanga reabre hoje, depois quase seis meses fechada em razão da pandemia. O órgão explica que os atendimentos, no entanto,serão realizados apenas após um agendamento prévio no portal do órgão ou no aplicativo Poupatempo Digital.

O Poupatempo, que agora também incorporou o Detran, adotou medidas de prevenção e protocolos sanitários. A capacidade de atendimento será de 30%, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, por exemplo.

Nos últimos dois dias em Votuporanga, a unidade do Poupatempo atendeu a população com o ‘Mutirão do RG’. Uma forma de poder adiantar um dos serviços mais procuradospela comunidade, antes da reabertura hoje.

O acesso à unidade é permitido para quem tem horário agendado e a presença de acompanhantes é autorizada somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para acessar o ambiente. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Região

O Poupatempo de Fernandópolis e São José do Rio Preto tiveram suas unidades reabertas no início de setembro, no dia 2.Mesmo com a orientação para que o agendamento fosse feito pelo site ou aplicativo, o que se viu foram filas enormes.