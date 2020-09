O índice esteve acima da meta que era 4.2, e atingiu 5.0; nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, porém, os números seguem abaixo da projeção

publicado em 18/09/2020

O Ideb que é medidor da qualidade da educação no Brasil foi divulgado na última terça-feira (15), por meio do Inep (Foto: Reprodução/Minha Biblioteca)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Ensino Médio de Votuporanga superou a meta projetada pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), pela primeira vez no ano base de 2019. Mesmo sendo a fase da educação em que se têm mais saídas, o índice esteve acima da meta que era 4.2, e atingiu 5.0. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, porém, os números seguem abaixo da projeção.

O Ideb que é medidor da qualidade da educação no Brasil foi divulgado na última terça-feira (15), por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). A avaliação do município foi superior até aos números do estado de São Paulo e aos nacionais do ensino médio, que foram 4.6 e 4.2, respectivamente.

Conforme os dados, esta é a primeira vez que Votuporanga atinge a meta projetada pelo governo no ensino médio, sendo que em 2017 atingiu nota 4.0. Isso porque, foi o ano em que a divulgação dos dados por escola do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi encerrada e a avaliação da educação – Saeb –se iniciou em definitivo com os alunos do ensino médio.

As escolas

Com os dados foi possível apurar que as escolas que mantêm o ensino médio de forma integral, obtiveram melhores desempenhos em comparativo com as de ensino regular no município. O indicador das escolas de período integral registrou uma ascendência de 23,3% na meta, em comparativo as que estão em regular.

Em Votuporanga, entraram para o cálculo do ensino médio 11 unidades escolares. As escolas Enny Tereza Longo e Maria Nívea Pinto Barbosa tiveram o número de participantes insuficiente no Saeb para que os dados fossem divulgados.

Dentre as escolas que fornecem o ensino regular, Cícero Barbosa Lima Junior foi a que obteve a maior média: 5.1. A escola Sebastião Almeida Oliveira atingiu 4.9, a Uzenir Coelho Zeitune 4.8, Juraci Lima Lupo alcançou 4.6, Dr. José Manoel Lobo 4.4 e a Esmeralda Sanches da Rocha registrou 3.8 no Ideb 2019.