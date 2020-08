Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (3) pela Santa Casa

publicado em 03/08/2020

Há 13 pacientes com coronavírus na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que 12 deles utilizam respiradores (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A UTI Covid da Santa Casa de Votuporanga voltou a atingir 100% de ocupação. De acordo com o informe diário Covid-19 do hospital, divulgado na tarde desta segunda-feira (3), às 17h10, há 13 pacientes com coronavírus na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que 12 deles utilizam respiradores. Também na UTI há cinco pessoas com suspeita da doença, e quatro delas usam respiradores.Já na enfermaria 24 pacientes: dez deles com Covid-19 e 14 com suspeita da doença. A enfermaria tem 17 leitos, portanto também já superou sua capacidade máxima. Também nesta tarde foram confirmadas três altas hospitalares.