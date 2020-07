Serão elas: um viaduto ferroviário, um viaduto rodoviário, uma passarela de pedestres e a vedação da faixa de domínio

publicado em 29/07/2020

No momento, a rumo não pode falar sobre os valores dos investimentos que serão feitos em Votuporanga (Foto: Divulgação Rumo)

O Governo Federal assinou a renovação da malha paulista, o que resultará em um investimento de R$ 6,1 bilhões nas ferrovias do Estado de São Paulo, sendo que R$ 1,2 bilhões serão destinados para solucionar conflitos urbanos. Por isso a Rumo Logística criou o programa “Conflitos Urbanos” e Votuporanga faz parte da iniciativa.

Ao jornal A Cidade a Rumo explicou que em Votuporanga estão previstas quatro obras no Caderno de Obrigações protocolado pela Rumo na ANTT. Serão elas: um viaduto ferroviário, um viaduto rodoviário, uma passarela de pedestres e a vedação da faixa de domínio.

Os prazos de conclusão variam de um a três anos de acordo com a complexidade de cada projeto.

O viaduto ferroviário será localizado no cruzamento da avenida República do Líbano com a rua Mário Longo, e terá a instalação de calçada e iluminação.

O viaduto rodoviário será construído na Estrada Municipal VTG-040, entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul. A passarela de pedestres será na região da antiga estação ferroviária.