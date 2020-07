Dados foram divulgados na noite desta quarta-feira (29) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 29/07/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou 57 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (29), totalizando 1.558 ocorrências no município. Um óbito foi confirmado. Trata-se de uma idosa, de 78 anos, sem comorbidades e que estava hospitalizada. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 20 de julho.Também nesta quarta a pasta registrou dois óbitos suspeitos para Covid-19. Um idoso, de 80 anos, com comorbidades e que não estava hospitalizado; e um idoso, de 83 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado em outro município.Dos 1.558 casos confirmados, 1.394 pessoas estão curadas (96 a mais do que ontem), há 3.201 exames negativo para Covid-19 (mais 117 exames) e 19 casos descartados (mesma quantidade do boletim anterior). São 1.773 casos suspeitos em investigação (mais 158 em relação à ontem), 41 mortes, dois óbitos suspeitos e 2.007 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar, quantidade que aumentou em 89 pessoas.De acordo com o Informe Diário Sobre Atendimentos de Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga, divulgado na tarde desta quarta, às 17h, há 14 pacientes com coronavírus internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sendo que oito deles utilizam respiradores. Há 15 pessoas com a doença internadas na enfermaria e sete com suspeita da doença. Duas pessoas morrem ontem no hospital, uma da cidade e outra de um município da região. A Santa Casa registou ontem uma alta hospitalar.