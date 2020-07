A universitária do 6º período do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV Melmoarah Amaral Camargo Antonio, de 22 anos, está comemorando a recente aprovação em um processo seletivo para estagiar, na modalidade home office, em uma empresa do Vale do Silício, a SiliconVal.ly.

De acordo com a aluna, a almejada vaga foi encontrada por meio da rede social LinkedIn, plataforma utilizada para networking por profissionais de todo o mundo. A partir de então, Melmoarah enviou um currículo para concorrer à oportunidade. “Recebi o contato do setor de Recursos Humanos (RH) da empresa para participar das próximas etapas da seleção. Depois disso, gravei um vídeo de apresentação em que contei o porquê de ter me inscrito para o estágio, além de uma entrevista com um dos CEOs do Instituto. Todo o processo foi realizado em inglês e durou três semanas”, contou.

A estudante destacou ainda que o programa para o qual foi selecionada tem duração de cinco meses, com a possibilidade de conhecer diversas áreas dentro da SiliconVal.ly. “Em um primeiro momento, vou participar de alguns treinamentos para entender como funcionará todo o processo. Minha expectativa é poder ganhar muito conhecimento, networking e experiência. Quero sair preparada para entrar no mercado de trabalho com uma referência de um lugar tão importante como o Vale do Silício”.

Para a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, a notícia foi recebida com muita felicidade por todo o corpo docente do curso. “Estamos muito contentes e esperamos que ela tenha muito sucesso no novo desafio. Nosso desejo como professores é que cada aluno consiga realizar os seus sonhos, seja no Vale do Silício ou em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo”, finalizou.