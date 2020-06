Cidade

Vila Carvalho registra primeiro caso de coronavírus

De acordo com o Boletim Epidemiológico, além do caso no bairro rural, outros três casos fora do perímetro urbano foram confirmados

publicado em 27/06/2020

A informação foi divulgada no Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Foto: A Cidade) Franclin Duarte

A Vila Carvalho, bairro rural de Votuporanga, registrou na sexta-feira (26) seu primeiro caso de coronavírus desde o início da pandemia. A informação foi divulgada no Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.



A comunidade, que abriga cerca de 90 famílias, fica 8km distante da cidade. Não há informações, porém, sobre quadro clínico do paciente e nem sua faixa etária, já que a subdivisão é apenas por bairros.



Outros três casos foram registrados na área rural de Votuporanga nas últimas 24 horas.









