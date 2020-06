Elisângela Cavassani Vilella comemorou aniversário com solidariedade, destinando materiais de consumo

publicado em 29/06/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

A pandemia de Coronavírus (COVID-19) tem mudado a rotina de todos. A doença veio trazer novos significados, valorizar VIDA, FAMÍLIA e o AMOR. O isolamento social tem adiado muitos planos e festas. Mas não impede de celebrar a SAÚDE!

A colaboradora da Santa Casa de Votuporanga, Elisângela Cavassani Vilella, demonstrou todo seu amor pelo Hospital. Ela decidiu realizar uma ação do bem em prol da Instituição, com seu aniversário solidário.

Ao invés de presentes, a captadora solicitou materiais de consumo para a Santa Casa. “Estar rodeada de família e amigos, principalmente em datas comemorativas, faz parte da minha essência. Neste ano, optei por comemorar meu aniversário de maneira ainda mais especial: SALVANDO VIDAS! Pedi luvas descartáveis, rolos de TNT, sacos de lixo, papel toalha ou higiênico e copos, diante da grande demanda que temos”, contou.

A aniversariante conta que a repercussão foi ótima e que todos fizeram questão de doar. “Trabalho no Setor de Captação há anos. Acompanho todas dificuldades de uma Instituição filantrópica, referência para toda a região. Fiquei ainda mais realizada de ver que as pessoas que amo compartilharam comigo desta preocupação com o próximo, destinando os itens”, complementou.

A quantidade arrecadada impressionou. Foram entregues para o Almoxarifado do Hospital: 17.300 copos descartáveis; 305 sacos de lixo pretos de 100 litros; 220 rolos de papel higiênico; 800 luvas descartáveis e seis rolos de papel toalha. “Agradeço cada um que colaborou. Foi meu melhor presente, ajudar quem precisa”, destacou a colaboradora.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa. “Elisângela é uma captadora muito dedicada, que se envolve com nossas causas. Esta ação nos orgulha de vermos que temos colaboradores que realmente vestem a camisa. Ela transformou seu aniversário em uma data ainda mais especial. Não celebramos apenas sua vida, mas a de milhares de pacientes. Nosso muito obrigado”, finalizou.