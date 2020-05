Mesmo fechado para receber doações, nossa reportagem teve acesso internamente ao prédio e constatou que no estoque, prontos para serem doados, estão ainda diversos alimentos, roupas de frio e cobertores

publicado em 30/05/2020

Portas do centro de doação da campanha amanheceram fechadas (Foto: A Cidade)

Da redação

Depois de um dos líderes da campanha Votu Solidária, que já arrecadou mais de 60 toneladas de alimentos para famílias carentes de Votuporanga, Dr. Luciano Mello, receber uma notificação extrajudicial assinada pelo prefeito João Dado, o centro de doação da campanha, na antiga Realpec, amanheceu neste sábado (30) com as portas fechadas.

Mesmo fechado para receber doações, nossa reportagem teve acesso internamente ao prédio e constatou que no estoque, prontos para serem doados, estão ainda diversos alimentos, roupas de frio e cobertores. Em conversa com uma colaboradora do projeto, que estava pelo local, ela falou que o sábado era o dia de maior movimento para receber doações no local.

Na manhã deste sábado, a reportagem do A Cidade também entrou em contato com um dos líderes do projeto, o Dr. Luciano Mello, e o mesmo disse que ainda não sabe o futuro do projeto. “Estamos aguardando as entidades para saber como fica. Temos muitas pessoas ainda ligando para fazer doações e vamos aguardar para nos manifestar sobre o decorrer da ação”, contou.

A campanha Votu Solidária até então era o principal projeto solidário em atividade no município. Em meio a pandemia e os efeitos da crise, a ação beneficiava 29 entidades do município com doações recolhidas por voluntários do projeto. Supermercados da cidade e até mesmo a Polícia Militar abraçaram a iniciativa e participavam ativamente da ação.