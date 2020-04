Novo decreto foi publicado em edição extra do diário oficial nesta quarta-feira (8)

publicado em 08/04/2020

Prefeitura de Votuporanga (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm edição extra do Diário Oficial do Município, o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, publicou, nesta quarta-feira (8), um novo decreto com novas determinações em relação ao coronavírus (covid-19) na cidade.De acordo com o novo decreto, estão autorizados a funcionar comércio e oficinas de bicicletas e motocicletas; estabelecimentos que comercializem ou prestem serviços de produtos óticos, odontológicos, ortopédicos e de artigos médicos; estabelecimentos de comércio de embalagens.Conforme a determinação, ficam suspensas, as atividades de comércio presencial, nos supermercados por ocasião do feriado de Sexta-feira Santa, no dia 10 de abril de 2020, nos termos da Lei Municipal nº 1905, de 27 de outubro de 1982.O município recomenda o cumprimento da quarentena, devendo as pessoas permanecerem em suas residências e caso saiam às ruas, deverão utilizar máscaras faciais, inclusive aquelas de fabricação caseira.