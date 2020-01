A coordenadora de Defesa e Saúde Animal do Governo do Estado, Rebecca Politti, esteve na cidade acompanhada do deputado estadual Carlão Pignatari

publicado em 23/01/2020

O deputado Carlão, a coordenadora de Defesa e Saúde Animal Rebecca Politti, o prefeito João Dado, a arquiteta Thais Alamino e o presidente da FEV Celso Penha (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA manhã desta quinta-feira foi de reunião no gabinete do prefeito de Votuporanga. É que o prefeito João Dado recebeu a visita do deputado estadual Carlão Pignatari acompanhado da coordenadora de Defesa e Saúde Animal do Governo do Estado de São Paulo, Rebecca Politti, e a arquiteta ThaisAlamino.Na presença de lideranças locais e regionais, o chefe do Poder Executivo, o deputado estadual e a coordenadora de Defesa e Saúde Animal falaram sobre o planejamento das obras e infraestrutura da Clínica Veterinária Pública de Votuporanga, que será construída no final da avenida Mário Pozzobon, próximo a Unifev.Durante o encontro, a Drª Rebecca Politti analisou a planta do terreno onde será na Clínica Veterinária e que está em fase final do processo de matrícula para dar sequência aos trabalhos. As obras terão um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões e, segundo a coordenadora, devem ter início no mês de junho deste ano.A Clínica Veterinária será construída e totalmente equipada pela Governo do Estado de São Paulo e administrada pela Prefeitura de Votuporanga. O local terá 483m² de área construída contendo recepção, sala de atendimento, consultórios, sala de cirurgia, salas de vacinação, atendimento emergencial, entre outras dependências.Os atendimentos serão gratuitos, podendo ser realizadas consultas, remoção de tumores, tratamento de doenças, operar hérnias, etc. A expectativa é que no local sejam realizados cerca de 30 a 40 atendimentos de animais por dia.Conforme a Administração Pública, a licitação está prevista para até o final de fevereiro e a entrega das obras da nova Clínica Veterinária Pública deverá ocorrer no mês de dezembro ainda deste ano.O intuito do Governo do Estado de São Paulo, de acordo com a coordenadora de Defesa e Saúde Animal, é levar o atendimento aos animais de pequeno porte, como cães e gatos, por meio das clínicas veterinárias instaladas em diversas localidades do Estado e na região, Votuporanga será o primeiro município a receber a unidade.“Hoje não tem na nossa região, além das clínicas particulares, onde você pode levar o animal para tirar um tumor, operar de uma hérnia, fazer um tratamento especial. É para isso o hospital. Nós esperamos que a parceria do Estado, com a Unifev e a Prefeitura, seja muito vitoriosa”, falou o deputado estadual Carlão Pignatari.Após a reunião, o parlamentar Carlão Pignatari, o prefeito João Dado, a coordenadora Drª Rebecca Politti e a arquiteta responsável pelo projeto Thais Alamino, juntamente com lideranças locais visitaram o terreno em que será construído a Clínica Veterinária, o Centro de Proteção a Vida Animal (CPVA) e Recanto dos Focinhos, além das dependências do Hospital Veterinário da Unifev.