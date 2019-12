O cantor vem acompanhado pela sua banda e traz a participação especial da cantora Camilla Faustino

publicado em 19/12/2019

O "Festividades na Concha", trata-se de uma programação especial que coincide com a abertura do comércio no período noturno (Foto: Divulgação)

Um dos shows mais esperados deste final de ano das Festividades na Concha é o do cantor e compositor Toquinho. Com o patrocínio da REDE – uma empresa Itaú e realização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, Toquinho vem acompanhado pela sua banda e traz a participação especial da cantora Camilla Faustino. A apresentação será neste domingo (22/12), às 20h30, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Para este show, Toquinho vem acompanhado pela sua banda e traz a participação especial da cantora Camilla Faustino. A entrada é gratuita e toda a população está convidada a prestigiar o evento.O "Festividades na Concha", trata-se de uma programação especial que coincide com a abertura do comércio no período noturno e objetiva oferecer ao turista e ao morador apresentações públicas gratuitas de música, teatro, balé e cultura popular.O evento tem ainda uma parceria com a Associação Comercial de Votuporanga, Sincomercio, Sincomerciários e apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.Toquinho“Construir acordes e harmonias, fazer música e poesia” é a profissão de Toquinho, que sabe harmonizar também a vida no compasso do prazer, no contraponto entre a paixão e a amizade, a família e os amigos. Antonio Pecci Filho (Toquinho) nasceu em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, em 6 de julho de 1946. Teve aulas com Paulinho Nogueira (primeiros e principais acordes), Isaías Sávio (violão erudito) e Léo Peracchi (orquestração). Gravou cerca de 82 discos, compôs mais de 450 músicas e fez cerca de 10.000 shows pelo Brasil e pelo exterior. Tem como principais parceiros Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Jorge Ben Jor, Paulinho da Viola, Francis Hime, Mutinho, Carlinhos Vergueiro, Gianfrancesco Guarnieri entre tantos outros.Serviço:Toquinho e Banda part. Especial Camilla FaustinoDia: 22 de dezembro de 2019 (domingo)Horário: 20h30Local: Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”Patrocínio: REDE – uma empresa ItaúApoio: Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e TurismoEvento gratuito – Classificação livre