Evento conta com a parceria da Rádio Cidade FM e será promovido no dia 12 de outubro, a partir das 9h

publicado em 10/10/2019

No evento, as crianças poderão brincar nos brinquedos infláveis, pula-pula, fazer pintura facial (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Assistência Social, fará uma grande ação gratuita para as crianças e suas famílias no dia 12 de outubro, a partir das 9h, na Praça São Bento.A ação visa a comemoração do Dia das Crianças, somado com a iniciativa do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), no âmbito do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Durante as atividades, as famílias serão conscientizadas sobre o dever de cada cidadão no combate ao trabalho infantil que tira os direitos fundamentais para que as crianças e adolescentes tenham boa formação física e psicológica. Desta forma, a intenção é fazer com que a sociedade denuncie e ajude a combater esta prática diariamente, pois criança tem que estudar, brincar e ser feliz.No evento, as crianças poderão brincar nos brinquedos infláveis (fazendinha, jacaré e escorregador), pula-pula, fazer pintura facial, acompanhar as contações de e participar de diversas brincadeiras. O tradicional bombeirinho da alegria, que garante a diversão das crianças, também estará no evento.Serão servidos refrigerantes, pipoca, algodão-doce e sorvete, tudo gratuitamente. As famílias também terão acesso a muitas ações que são realizadas diariamente pelos serviços da Secretaria de Assistência Social. O evento conta com a parceria da Rádio Cidade FM, que fará sorteio de brindes e bicicletas para as crianças presentes no evento.A Prefeitura convida todas as famílias para prestigiarem esta grande ação, que tem como objetivo levar alegria para crianças, adultos e sociedade em geral.