publicado em 28/10/2019

De 18 a 24 de outubro aconteceram 11 atividades envolvendo a comunidade do Câmpus Votuporanga do IFSP, as mesmas estavam inseridas na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida todo mês de outubro pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, tem como objetivos a divulgação e popularização da ciência por meio da realização de milhares de atividades por todo o país. O tema da edição de 2019 foi "Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável".

As atividades iniciaram-se na última sexta-feira, dia 18, com a 7ª edição do Sarau Federal, um evento para toda a comunidade, voltado à integração, ao despertar de talentos e habilidades em música, dança e outras formas de expressão artística e cultural.

No dia 21, os estudantes do câmpus tiveram uma mostra de teatro científico denominado “Show da Física”, que contou com atividades lúdicas de alfabetização científica com foco nas Ciências Naturais. Completando a programação do dia, foi realizada a Mesa-redonda com o tema: “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” com profissionais convidados atuantes na área.

De 22 a 24 aconteceu a 6ª edição do evento Casa Aberta, que recebeu cerca de 1500 visitantes, entre eles, diversos estudantes das escolas de Votuporanga e região. Também foi realizada a II Feira de Ciência, Cultura e Tecnologia, assim como a III Mostra de Trabalhos, que apresentou trabalhos desenvolvidos no câmpus nos eixos de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Na noite de 23, além das atividades já em andamento, realizou-se também uma Mostra de Meteoritos e a Observação Astronômica, com a colaboração de profissional convidado.

No dia 24, foi realizada a primeira edição do Game Challenge Code Clube Votuporanga, que contou com a apresentação dos projetos de ensino de programação desenvolvidos por estudantes das escolas estaduais e municipais de Votuporanga. No mesmo dia ocorreu, de forma simultânea, o 1º Torneio de Robótica.

No período noturno do mesmo dia foi realizada palestra para estudantes de cursos técnicos concomitante/subsequente. A última atividade da SNCT tratou do tema “Projetos de componentes mecânicos para elevadores”, e foi realizada por profissional convidado.

O aluno do segundo semestre do curso de Engenharia Elétrica, Vinícius Sena, participou da SNCT apresentando, na Feira, trabalho intitulado ‘Tapete Gerador de Energia’. No projeto, Sena e mais quatro alunos construíram o protótipo de um tapete com componentes específicos que, colocado no solo, é capaz de gerar energia elétrica a partir da pisada das pessoas sobre ele. O grupo foi premiado com o 1º lugar da categoria.

