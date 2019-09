Evento será no dia 27 de outubro, no Sindicato Rural; Comissão de Voluntários já iniciou os preparativos para a iniciativa

publicado em 17/09/2019

O Leilão já é tradicional e promete ser ainda mais atrativo (Foto: Santa Casa)

Há um pouco mais de um mês, os trabalhos não param para a Comissão de Voluntários de Votuporanga. Eles se dividem em reuniões, receber doações e organizar os preparativos para o 6º Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga.O evento será no dia 27 de outubro, no Sindicato Rural. “Nesta edição, teremos a parceria do Sindicato. O presidente Uelinton Garcia Peres foi muito solícito, inclusive nos chamando para uma reunião interna entre os associados. Prontamente, nossa ideia foi atendida, inclusive com contribuições em dinheiro e também em animais. Agradecemos muito pelo envolvimento de todos”, disse o presidente da Comissão, Dimas Geraldo.O Leilão já é tradicional e promete ser ainda mais atrativo. “Estamos fechando um novo formato, sempre buscando novidades. Queremos reunir Votuporanga e toda região em nossa festa do bem, que beneficiará centenas de pacientes de 53 cidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Cada presença será fundamental para contribuir com Hospital, que abrange 500 mil habitantes”, complementou.Cada auxílio é mais que bem-vindo. Os voluntários estão buscando os animais doados. “Contamos, novamente, com a colaboração de todos. Bezerros, novilhas, gado leiteiro, cavalos serão leiloados em nosso evento. Temos grandes parceiros e queremos aumentar ainda mais a nossa corrente do bem, para arrecadar ainda mais recursos para a Santa Casa. Os interessados em contribuir podem entrar em contato com a Captação de Recursos da Instituição, pelo telefone (17) 3405-9139”, frisou.Entre os lotes, um promete chamar a atenção dos amantes de competições. Trata-se de um cavalo puro sangue de origem, registrado na Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha. O animal já foi premiado em diversas provas de tambores e de congressos brasileiros. “O proprietário é de Votuporanga e nos doou. Esperamos reunir grandes compradores em nosso evento para este cavalo tão diferenciado”, disse Dimas.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu todo empenho dos voluntários. “O leilão é um dos maiores da região e tem essa causa tão nobre. Agradeço toda a dedicação desta comissão, que não mede esforços para que seja um sucesso. Este evento arrecada uma renda significativa para o Hospital e tenho certeza que este ano será ainda maior”, finalizou.