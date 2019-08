Evento contou com a participação de atiradores e soldados mirins, além de autoridades civis e militares

publicado em 27/08/2019

O evento foi realizado na nova sede do Tiro de Guerra (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã do último sábado (24/8), o prefeito João Dado, acompanhado da primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho, participou da cerimônia alusiva em comemoração ao Dia do Soldado, lembrado em 25 de agosto. O evento foi realizado na nova sede do Tiro de Guerra e contou com a presença do Sargento Dênis Machado, instrutor do TG 02-088, dos atiradores e dos 80 soldados mirins, projeto promovido pela parceria entre o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga e o Tiro de Guerra.Durante o ato, o Prefeito João Dado, que também é Diretor do Tiro de Guerra, e sua esposa, presidente do Fundo Social, entregaram brindes aos atiradores que mais se destacaram nos meses de maio, junho, julho e agosto. A premiação é uma forma de incentivar e reconhecer os atiradores que apresentaram melhor disciplina, liderança e boa conduta.Também participaram da cerimônia, o Delegado do Serviço Militar, 1º Tenente Marcelo Santos, o vereador Dr. Ali, os Secretários Municipais Marcelino Poli e Gilvan dos Santos, o reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon, autoridades civis e militares, como também familiares dos atiradores e soldados mirins.