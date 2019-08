A Prefeitura Municipal e a Saev Ambiental iniciaram os trabalhos no cruzamento da rua Das Bandeiras com a avenida Antônio Augusto Paes

publicado em 22/08/2019

O prefeito João Dado autorizou o início das obras antienchentes em Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brApós mais de 40 anos de espera, a população votuporanguense finalmente terá o privilégio de escapar dos alagamentos em períodos de chuva. Na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura Municipal de Votuporanga iniciou as obras antienchentes no cruzamento da rua Das Bandeiras com a avenida Antônio Augusto Paes, conhecida como avenida do Lanchopão.Com a presença de representantes locais, o prefeito João Dado autorizou a empresa vencedora da licitação a iniciar os serviços, que deve chegar até o cruzamento das ruas Ceará e Sergipe, um dos pontos mais conhecidos pelos transtornos com forte chuvas em Votuporanga.O investimento para esta obra é de R$ 1,1 milhão que foram adquiridos pela Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente, a Saev de Votuporanga, a partir da aprovação da Câmara Municipal do projeto para a contratação de financiamento para iniciar os trabalhos.Segundo o Superintende da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, a obra começou nesta quinta-feira e terá um prazo de seis meses para a conclusão. “Acreditamos que em até quatro meses já será resolvido o problema. A obra iniciou aqui na Augusto Paes, seguindo na Das Bandeiras até a Ceará e terminando na rua Sergipe”, explicou ao A Cidade.João Dado ainda salientou que para a execução da obra será utilizado pela primeira vez no município um material que agredi menos o meio ambiente, uma vez que as tubulações são de PAD. “É uma tecnologia nova, são tubos de plástico. Ela permite tubos mais estreitos e que a passagem da velocidade da água é maior. Isso diminui o custo da obra, mais rapidamente executada, então todos os fatores foram se combinando para executar esta obra”, falou.Conforme a autarquia, as tubulações de plásticos darão continuidade aos tubos de galerias pluviais já existentes no município, sendo aproximadamente 400 metros de tubulações que possuem cerca de um metro de altura cada. “É importante reforçar que serão colocados dois tubos, um do lado do outro, porque esta região é rochosa em baixo e não comporta passar um tubo de dois metros”, reforçou Waldecy.Em virtude de o material das tubulações ser de PAD, não é necessário que seja abertos buracos maiores, como geralmente seria realizado em caso de tubos de cimente, o que permite menos desfalque de terra e maior agilidade na execução.Durante entrevista ao jornal A Cidade, o chefe do Poder Executivo ressaltou que após a conclusão das obras antienchentes da rua Ceará, serão executadas o mesmo serviço em demais regiões de Votuporanga, como será o caso da rua Padre Izidoro Cordeiros Paranhos.