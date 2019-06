Ingressos do 2º Lote a R$ 60,00 está prorrogado especialmente para este domingo (09)

publicado em 08/06/2019

Os convites do segundo lote foram prorrogados, e seguem até este domingo (09) no valor de R$ 60,00 (Foto: Divulgação)

Da redação

No dia 15 de junho, no Centro de Eventos Ilha do Pescador, a Cidade FM juntamente com a Associação Atlética Acadêmica da Faculdade Futura, irá realizar o ‘Open Férias’. O evento traz várias atrações como Rodrigo Olih, os coelhos mais insanos do Brasil Bob Shunt e a DJ Andreza Mattos.

Os convites do segundo lote foram prorrogados, e seguem até este domingo (09) no valor de R$ 60,00. O ponto de venda noturno que estará aberto para adquirir o convite será o Baltazar Botequim em Votuporanga.

Mais de 20 atléticas universitárias em Votuporanga e da região estão confirmadas. A festa terá open bar de Cerveja Itaipava Go Draft, Vodka Leonoff (vários sabores), bebida típica das atléticas (tinta de polvo), refrigerante e água. Na entrada da festa o check-in será de Cachaça Cabaré.

Os ingressos também podem ser comprados nos pontos de vendas: Cidade FM, Griffe Boutique, Flash Net, Poly Sport (Votuporanga e Fernandópolis), Bonni Boutique e Baltazar Botequim no período noturno.