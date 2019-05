No total, os egressos de 2018 dos cursos técnicos de Ensino Médio Integrado conquistaram 56 aprovações entre vestibulares e Sisu e 4 egressos do curso superior da primeira turma de Engenharia Civil

publicado em 03/05/2019

IFSP Votuporanga bate recorde de aprovações em vestibulares e Sisu (Foto:Divulgação)

O Câmpus Votuporanga do IFSP divulgou os números finais da apuração dos aprovados no Sisu 2019, nos vestibulares tradicionais (Vunesp, Fuvest e Comvest) e em programas de Mestrado.

No total, os egressos de 2018 dos cursos técnicos de Ensino Médio Integrado conquistaram 56 aprovações entre vestibulares e Sisu e 4 egressos do curso superior da primeira turma de Engenharia Civil foram direto para o mestrado em renomadas instituições.

O professor Marcos Amorielle Furini, Diretor-Geral da unidade, avalia o resultado expressivo e fala da importância do IFSP para Votuporanga e região: “Gostaria de reforçar que além de uma formação socialmente referenciada, com forte fomento na agregação entre Ensino, Pesquisa e Extensão, também aprovamos nos processos seletivos das melhores universidades”. O papel dos Institutos Federais, prossegue, “é possibilitar que os estudantes possam ter plenas condições de escolher entre ingressar no mundo do trabalho ou continuar seus estudos em nível superior”.

Como fazer Ensino Médio no IFSP

As inscrições são gratuitas e iniciam em outubro. O candidato deve ler o edital do processo seletivo na íntegra, criar um cadastro no portal https://processoseletivo.ifsp.edu.br e preencher o formulário de inscrição, podendo realizar uma única inscrição.

Em Votuporanga, o IFSP oferta 120 vagas de Ensino Médio Integrado:

- Técnico em Edificações (40)

- Técnico em Informática (40)

- Técnico em Mecatrônica (40)