publicado em 13/05/2019

Protesto: estudantes do IFSP-Votuporanga fizeram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (Foto: Lorraine Guelfi Dias)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Contra o bloqueio de verbas para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), estudantes da unidade de Votuporanga realizaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira. Com cartazes em frente à unidade, os alunos demonstram indignação em relação a medida do Ministério da Educação (MEC).

Por conta de um decreto do dia 29 de março, o MEC realizou, em 30 de abril, o bloqueio de dotação orçamentária no valor em torno de 30% para as universidades e institutos. Conforme a reitoria do IFSP, o bloqueio de 30% do recurso gera um impacto, se mantido até o final do exercício, correspondente a R$ 35 milhões no orçamento.

A ação poderá comprometer a execução das atividades planejadas de ensino, pesquisa e extensão dos 36 campi. Atualmente, há um grupo de trabalho dentro do IFSP discutindo os impactos que o bloqueio do orçamento trará para cada um dos campi.

A estudante Juliana Miranda, 17 anos, explicou que o principal objetivo da manifestação desta segunda-feira foi chamar a atenção sobre o que está aconteceu. “Queremos deixar claro que nós não vamos aceitar isso numa boa, nós vamos, sim, lutar pelos nossos direitos e pela nossa educação. O movimento estudantil é muito forte”, destacou.

Em conversa com o jornal A Cidade, o diretor-geral do IFSP local, Marcos Furini, contou que o Instituto tem uma verba anual de aproximadamente R$ 2.770.000 para custear o funcionamento do campus. Com esses recursos, a unidade tem que, por exemplo, pagar conta de energia elétrica, limpeza, manutenção, vigilância, portaria, comprar todos os materiais para a instituição funcionar, entre outras ações. No entanto, com o bloqueio, são cerca de R$ 831 mil a menos, o que prejudica esses e muitos outros serviços.

Alunos com vulnerabilidade social serão diretamente afetados pelo bloqueio, porque é dessa verba que saem os auxílios alimentação, transporte, moradia, material e saúde. Estudantes da unidade local explicaram que alguns jovens correm o risco de abandonar os estudos por não terem mais condições de se manterem na cidade. Como já mostrado pelo A Cidade, alunos do IFSP-Votuporanga estão vendendo pizzas com o objetivo de angariar fundos e ajudar estes estudantes e outras três instituições da região.

Marcos explicou que os auxílios aos estudantes não serão cortados, no entanto precisam ser reduzidos por causa da diminuição dos recursos. “Nós temos que fazer ajustes para isso acontecer [manter as contas e auxílios em dia]. Teremos que atuar em várias linhas, em quase todas as ações que existem no campus, nas bolsas e reduzindo todos os contratos”, apontou.

O IFSP-Votuporanga conta com aproximadamente 1.600 estudantes (mil de cursos regulares e 600 de qualificações rápidas).

