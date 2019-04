Encontro foi realizado nessa quinta-feira (dia 18), na Cidade Universitária; evento discutiu temas como saberes necessários à educação e monitoramento como ferramenta de gestão

publicado em 18/04/2019

O encontro foi realizado durante a manhã, no Auditório da Cidade Universitária (Foto: Comunicação Unifev)

O Sistema de Ensino Unifev (SEU) promoveu, nessa quinta-feira (dia 18), uma capacitação destinada aos gestores dos municípios parceiros do Sistema. O encontro foi realizado durante a manhã, no Auditório da Cidade Universitária.

Na abertura do evento, a supervisora comercial do SEU, Silvia Helena Caporalini, deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a presença de todos. Na sequência, a coordenadora do Sistema Profa. Dra. Nínive Daniela Guimarães Pignatari iniciou as discussões sobre os setes saberes necessários à educação do futuro.

Em seguida, foi a vez da orientadora pedagógica e Profa. Esp. Daniela Cristina do Amaral Cipriano abordar o Monitoramento como ferramenta da excelência em Gestão.