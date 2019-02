Evento será na próxima terça-feira (dia 19) a noite e é aberto para toda comunidade

publicado em 14/02/2019

O evento será no próximo dia 19 de fevereiro (terça-feira), às 19h30, na Sala de Treinamentos 2 da Santa Casa (Foto: Divulgação/Santa Casa)

É bem provável que você já tenha ouvido falar, pelo menos alguma vez na vida, em células-tronco, uma das grandes esperanças da medicina para a cura de diversas doenças. Por isso, o Encontro de Famílias Grávidas deste mês, promovido pela Santa Casa e Sansaúde abordará o tema com a enfermeira obstetrícia Heloisa Fiorilli.

O evento será no próximo dia 19 de fevereiro (terça-feira), às 19h30, na Sala de Treinamentos 2 da Santa Casa de Votuporanga (entrada pela Guarita da Rua Osvaldo Padovez), aberto para toda comunidade.

De acordo com a enfermeira, a procura pela coleta de células-tronco no nascimento tem aumentado gradativamente. “As células-tronco servem para auxiliar no tratamento de diversas doenças sanguíneas e pode auxiliar a família do bebê até três gerações anteriores e três posteriores. Tenho feito de uma a duas coletas por mês na Santa Casa”, explicou.

Heloisa também comentou que o procedimento é bem prático e não causa nenhum transtorno para a mãe ou para o recém-nascido. “É no momento do parto que se obtém o sangue e tecido do cordão umbilical. O sangue do cordão umbilical é transferido para uma bolsa coletora sem causar qualquer risco à saúde da mãe ou do bebê e sem interferir nos procedimentos obstétricos. O tecido é coletado após a retirada do sangue do cordão e é transferido para um tubo coletor, o que dura entre 3 a 5 minutos”.