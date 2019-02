O flagrante aconteceu em virtude do patrulhamento dos policiais militares em combate a furtos, roubos e outros crimes

publicado em 20/02/2019

As duas roçadeiras foram localizadas pelos policiais militares da Força Tática e ROCAM (Foto: Divulgação/Polícia)

Policiais militares da Força Tática junto com o ROCAM prenderam em flagrante um homem de 25 anos após furtar o Parque da Cultura em Votuporanga. A flagrante aconteceu em virtude do patrulhamento da PM em combate a furtos, roubos e outros crimes.

Segundo informações dos policiais, eles foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de furto no Parque da Cultura. A PM compareceu no local, onde foram informados pelo segurança do prédio a respeito do ocorrido.

Durante patrulhamento para localizar o criminoso pelo bairro São Cosme, as autoridades localizaram o ladrão pela avenida Anastácio Lasso em posse de uma roçadeira manual e realizaram a abordagem.

Questionado, o bandido confessou que teria praticado o furto mediante o arrombamento da porta do depósito de materiais utilizando pedaços de madeira. Durante a ação, ele também confessou que teria furtado outra roçadeira e escondido para buscar depois.

O bandido foi reconhecido pelo crime e os policiais militares deram voz de prisão em flagrante, sendo conduzido até a Central de Flagrantes de Votuporanga. As duas roçadeiras foram recuperadas e restituídos ao local. O criminoso permanecerá na cadeia local à disposição da Justiça.