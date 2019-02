A servidora explicou que por conta dos problemas de saúde e das cobranças pelo trabalho, ela acabou se desentendo com a sua superior

Recentemente a Prefeitura Municipal de Votuporanga abriu sindicância para investigar as condutas de duas servidoras (Foto: A Cidade)

A Prefeitura Municipal de Votuporanga abriu sindicância para apurar possíveis condutas irregulares de duas servidoras da Secretaria de Saúde, no entanto, uma das agentes de saúde questionou o processo.

A mulher relatou que sofre com problemas na coluna, inclusive tem dois pinos na região. A mulher, então, começou a trabalhar com dores e com pressão para cumprir metas e o trabalho. Ela disse ainda que acumulava a função de agente de saúde e agente de endemias.

A pressão para cumprir metas e o trabalho mesmo com dores, acrescentou a trabalhadora, começou a afetar o seu estado psicológico. Ela chegou a ser consultada por psicólogo e, por conta da coluna, a ir em um ortopedista. A gente, então, solicitou uma readaptação, que, segundo ela, não foi feita pela Prefeitura. Como os problemas persistiram, foi solicitada uma segunda readaptação, que também não foi atendida.

A servidora explicou que por conta dos problemas de saúde e das cobranças pelo trabalho, ela acabou se desentendo com a sua superior. Ela garante que não desacatou a funcionária e nunca maltratou qualquer paciente. A mulher afirma que simplesmente não estava mais aguentando tanta pressão e se estressou.

Após o incidente, a Prefeitura readaptou a agente, que agora está mais tranquila e sem pressão. Com as condições físicas respeitadas, acrescentou, recentemente uma avaliação de desempenho apontou que ela é uma “excelente funcionária”.

