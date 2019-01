Provedor Luiz Fernando Góes Liévana fez balanço do ano passado e comenta desafios para 2019

publicado em 08/01/2019

Começo do ano é período propício para balanços. O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, aproveita esta oportunidade para apresentar alguns números de 2018 e agradecer o auxílio da população nas campanhas feitas pela Instituição.

O Hospital realizou 871.108 atendimentos, sendo que 572.618 foram pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Temos 2.400 atendimentos por dia, entre internações, consultas, exames e urgência e emergência. Foram 12.500 internações, com uma rotatividade muito grande no Hospital. Assistimos a 53 municípios da região, principalmente na alta complexidade. Urgência e Emergência, são 207 ocorrências diariamente. A Instituição não para”, disse.

Ele falou ainda do retorno dos atendimentos eletivos para usuários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), conquista anunciada no final de semana. “Foi uma grande notícia que recebemos do nosso deputado Carlão. Gostaria de agradecer o parlamentar pelo empenho, pelo o que faz por nós. Em certos momentos, houve a possibilidade de descredenciar o IAMSPE porque o teto era muito baixo. Todo mês, passava o valor. Além de consultas e exames de urgência e emergência, o Hospital voltará com atendimentos eletivos como endoscopias, cardiológicos, imagem e diagnóstico, medicina nuclear e laboratoriais”, destacou.

O provedor agradeceu ainda todo apoio da comunidade. “Sempre solícita com a Santa Casa, fazendo doações, clubes de serviços, sindicatos, isso é muito importante para credibilidade e transparência. Temos, por exemplo, a campanha Saúde que dá Prêmio, que arrecadou mais de R$500 mil no ano passado, com recursos vindos da contribuição na conta de água. É uma grande ajuda da população, a partir de R$5 você colabora com o Hospital. Nesta semana, entregaremos o principal prêmio que é um carro zero km”, disse.