Durante a entrevista, a artista comentou sobre sua carreira e o novo trabalho, o DVD ‘Intensamente”

publicado em 16/01/2019

A artista encerrou sua participação no estúdio da Cidade FM cantando diversos sucessos de seu novo trabalho (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Da redação





A cantora sertaneja Karen Stefanie visitou Votuporanga e bateu um papo nos estúdios da Cidade FM na tarde de ontem. Durante a entrevista, ela contou sobre sua carreira no universo da música e os novos trabalhos.

A artista, que nasceu em Sorocaba, falou que começou cantar aos 14 anos e desde então não parou de investir em sua carreira como cantora sertaneja. “Eu comecei com 13 para 14 anos cantando no chuveiro, aí eu comecei fazer aula de canto, que faço até hoje. Comecei fazer algumas participações na região de Sorocaba, comecei fazer barzinhos e agora estou fazendo palcos”, contou.

Umas das maiores influencias no mundo da música para Karen é o cantor Luan Santana. “Eu gosto muito de música pop, canto diversas músicas no meu show. A minha grande inspiração é Luan Santana, eu o vejo sempre trazendo algo novo. Eu comecei a cantar por conta dele e desde sempre ele foi a minha grande inspiração”, falou.

A cantora sertaneja ainda comentou sobre seu novo trabalho, o DVD ‘Intensamente Ao Vivo’, que foi gravado em sua cidade natal. “Gravei meu DVD em Sorocaba, meu primeiro trabalho. Eu também componho, mas não tem nenhuma composição minha no DVD e eu escolhi a dedo cada música”, comentou.

Em suas apresentações, Karen reforçou que canta músicas do sertanejo romântico e não deixa de colocar canções animadas e dançantes no repertório. A artista encerrou sua participação no estúdio da Cidade FM cantando diversos sucessos de seu novo trabalho.