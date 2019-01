Durante a entrevista, o artista contou sobre as composições de sucesso e a sua carreia como cantor

publicado em 10/01/2019

O sertanejo está investindo em sua carreira como cantor e já traz grandes composições e participações no novo trabalho (Foto: A Cidade)

Da redação

Na tarde desta quinta-feira (10), o estúdio da Cidade FM recebeu o cantor e compositor Matheus Marcolino para um bate-papo sobre os sucessos de suas canções no universo sertanejo e sua carreira como intérprete.

Natural de Maringá, o artista de 23 anos começou escrevendo músicas que foram interpretadas por grandes nomes no sertanejo como Maiara e Maraísa, Fernando e Sorocaba, Luan Santana, Jorge e Mateus, entre outros cantores, e há pouco mais de um mês investiu na carreira de cantor. “Eu comecei compondo com uns 18 anos e hoje eu acho que é o melhor caminho para quem pensa em seguir uma carreira com seu próprio projeto cantando e graças a Deus eu consegui colocar minhas músicas em grandes artistas no nosso meio sertanejo, o que me deu muita estrutura para chegar até aqui”, falou.

Matheus busca inspirações em grandes duplas do mundo sertanejo e já impõe uma característica própria em suas composições. “Eu gosto muito do Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, esta galera toda, mas eu acho que o que me inspirou a compor foram as duplas Jorge e Mateus, Vitor e Léo, eu sou muito fã dos trabalhos deles”, contou.

“Eu costumo dizer que o que me inspira também são as pessoas que conheço, os amigos, que cruzam minha vida. Eu acho que o segredo é você poder falar com alguém e poder falar de coisas reais em seu dia a dia. Nós que somos cantores e compositores nosso objetivo é falar com as pessoas através da nossa arte e eu acredito que a música tem o poder de transformar as pessoas”, completou.

Atualmente, o cantor está investindo na carreira de cantor e já lançou alguns trabalhos que são sucessos nas rádios. O novo projeto é o DVD ‘Eu sou de Lua’, que foi gravado em um hotel de São Paulo e contou com participações especiais de amigos e famosos do sertanejo. O trabalho traz 21 canções, sendo dez composições do artista com parceiros. Todas as músicas são inéditas.

Além das letras românticas, o trabalho carrega uma pegada mais animada. “Eu acho que esse choque é muito legal, você fazer uma melodia vocal mais para cima, para que as pessoas possam interagir, mas sempre passando uma mensagem e eu estou feliz demais com tudo isso”, finalizou.