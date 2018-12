Ação gratuita realizada pela Secretaria da Saúde termina neste sábado, com atendimento à população que passar pelo Parque da Cultura, entre 16h e 20h

publicado em 06/12/2018

Campanha é promovida pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga

A 11ª Campanha Fique Sabendo termina neste sábado (8/12), em Votuporanga. Serão oferecidos testes rápidos e gratuitos para diagnóstico do HIV e de sífilis à população interessada no Parque da Cultura, das 16h às 20 horas. A Campanha é promovida pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, em conjunto com o Programa Estadual e Coordenação Municipal IST/Aids, e estão sendo realizadas em alusão ao Dia Mundial da Luta Contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro.

Desde o dia 3 de dezembro, os testes estão sendo oferecidos em Unidades de Saúde e alguns pontos da cidade, além de palestras e atividades educativas sobre os riscos de contrair essas doenças e a importância do diagnóstico precoce. A coordenadora do Programa IST/Aids no município, Léa Bagnola explica que o diagnóstico precoce é fundamental para realizar o tratamento o quanto antes. “Esses testes são realizados em três etapas e levam no máximo 15 minutos. Inicialmente é preenchida a ficha de atendimento. Na sequência é realizado o teste; uma picadinha no dedo, como se fosse o exame de diabetes, e por fim, a entrega do exame do resultado e aconselhamento do paciente. É importante destacar que todo o procedimento é realizado com total sigilo e discrição pelos nossos profissionais de saúde”.

A Campanha tem o intuito de promover o acesso ao teste e ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico para o início das ações de prevenção, cuidado e tratamento. O Ministério da Saúde estima que 150 mil brasileiros vivam com HIV sem saber. Em 25% dos casos diagnosticados, a doença só é identificada em "estágio avançado de imunossupressão", quando o organismo já está debilitado.

As equipes de saúde também percorreram outras instituições em busca da comunidade, assim como as unidades de saúde. Na última segunda-feira (3/12) os atendimentos foram realizados em frente ao Cemei “Amélia Lucinda de Jesus”, no bairro Pró-Povo. Os moradores do bairro foram convidados a serem submetidos gratuitamente aos testes rápidos de HIV e sífilis.

As datas e horários nas Unidades seguirão calendário interno das equipes. Consulte o Consultório Municipal mais perto da sua residência.

SAE

O SAE Serviço de Atendimento Especializado (SAE) DST/Aids possui uma equipe multiprofissional de saúde e está localizado na Rua Minas Gerais nº 1850 – bairro São João e atende pelo 3405-1584. O funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Dezembro Vermelho

Com o foco na prevenção, promoção e assistência aos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV/Aids, o Senado aprovou no último mês de outubro, a Lei Nº. 13.504, instituindo a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis.