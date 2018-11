Oito novas ambulâncias chegam ao município para contribuir na remoção e deslocamentos de pessoas doentes ou em tratamento

publicado em 14/11/2018

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, está investindo na compra de ambulâncias para reforço do atendimento a pacientes dentro e fora do município. Ao longo de 2018, oito novas ambulâncias foram adquiridas, parte por emenda e parte com recursos próprios. Alguns desses veículos já foram entregues e outros estão em processo de documentação.

Essas oito novas ambulâncias chegam ao município para contribuir na remoção e deslocamentos de pessoas doentes ou em tratamento. “O objetivo da nossa gestão é oferecer um atendimento cada vez melhor na área da saúde, garantindo serviços de qualidade a toda nossa população”, destaca o Prefeito de Votuporanga, João Dado.

Entre os veículos novos adquiridos para a utilização da Secretaria da Saúde estão duas ambulâncias da marca Renault com capacidade para o transporte de duas macas. Ambas no valor total de R$ 313,4 mil, e serão entregues ao município em um prazo de 90 dias. Uma delas é resultado de uma emenda parlamentar do Deputado Federal, Fausto Pinato e a outra adquirida por recursos próprios mais financiamento estadual.

Outras duas ambulâncias zero quilômetro, da marca Fiat, tipo Fiorino, com capacidade para o transporte de uma maca foram compradas, já estão na cidade, e aguardam a liberação da documentação para o início dos serviços. As duas unidades foram conquistadas por emendas parlamentares já repassadas ao município, uma pelo Deputado Federal, Roberto Alves e a outra, por Antônio Bulhões, também Deputado Federal. Juntas totalizam R$ 156,6 mil.

Adaptados para cadeirantes, um micro-ônibus, no valor de R$ 262 mil e uma van, tipo Furgão, no custo de R$ 175 mil foram destinados ao município, oriundas de verba parlamentar do Deputado Fausto Pinato. Os dois veículos devem chegar em um prazo de 90 dias, conforme previsão estabelecida em contrato com os fornecedores.