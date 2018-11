Evento receberá médico cardiologista e docente da USP de Ribeirão Preto, no Espaço Unifev Saúde; inscrições já estão abertas pelo site da Instituição

publicado em 07/11/2018

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990 (Foto: Divulgação/Unifev)

A UNIFEV promoverá, no próximo dia 20 de novembro, uma palestra sobre Medicina e espiritualidade, com o médico cardiologista e Prof. Dr. Fernando Nobre, da Universidade de São Paulo (USP) – campus Ribeirão Preto. O evento, que marca oficialmente as atividades da Liga Acadêmica de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do curso de Medicina, será realizado no Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa), às 20 horas.

De acordo com a docente responsável pelo encontro, Profa. Esp. Elizabeth do Espírito Santo Cestario, o tema tem ganhado grande destaque na área, uma vez que está comprovado que a espiritualidade, não ligada necessariamente à religião, causa efeitos positivos no tratamento de pacientes.

“Embora os mecanismos de como os valores espirituais agem no oganismo ainda sejam desconhecidos, profissionais já perceberam que a abordagem é válida em pessoas que passam por algum tipo de sofrimento, seja ele físico, emocional ou mental. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a sua relevância para a área”, completou.

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/medicinaeespiritualidade, até o dia 13 de novembro. O investimento é de R$ 10,00.