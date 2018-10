Atividades são realizadas semanalmente no Complexo Poliesportivo da Instituição e na Clínica-Escola de Fisioterapia; agendamentos devem ser feitos pessoalmente ou por telefone

publicado em 19/10/2018

Hidroterapia é conhecida como fisioterapia em piscina terapêutica (Foto: Divulgação/Unifev)

A UNIFEV, por meio de seu curso de Fisioterapia, está oferecendo atendimentos gratuitos de hidroterapia e acupuntura auricular à comunidade. As atividades são realizadas, semanalmente, por alunos da graduação, supervisionados por docentes.

Sob a coordenação da Profa. Dra. Albaiza Nicoletti Otterço, a hidroterapia, também conhecida como fisioterapia em piscina terapêutica, é focada no tratamento de diversas doenças, entre elas, diabetes, hipertensão e patologias degenerativas. O projeto é destinado a idosos, pacientes neurológicos e pessoas com alterações musculoesqueléticas.

Os atendimentos são realizados na piscina do Conjunto Aquático Adulto da Cidade Universitária, às segundas e quartas-feiras, no período da manhã. Os interessados devem realizar o agendamento na Clínica-Escola de Fisioterapia, localizada na rua Paraná, nº 3.557, ou pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 899.

A aurículoacupuntura tem como público-alvo pessoas com dores crônicas, distúrbios emocionais e doenças musculoesqueléticas crônicas degenerativas.

As sessões, supervisionadas pela Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi, são oferecidas no período noturno, às quartas-feiras, na Clínica-Escola. Os interessados também devem entrar em contato no local e telefone já citados.