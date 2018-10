Na sexta-feira (12/10), expediente administrativo da Prefeitura estará suspenso pelo feriado referente ao Dia da Padroeira do Brasil e de Votuporanga

publicado em 10/10/2018

Aulas da rede municipal serão suspensas nesta segunda-feira (FOTO: Divulgação Prefeitura)

A Secretaria Municipal da Educação informa que não haverá atividades nas escolas de ensino infantil e fundamental na segunda-feira, 15 de outubro, data em que se comemora o Dia do Professor. Os pais dos alunos foram comunicados por meio do calendário oficial, entregue no início do ano. Bilhetes também foram enviados no decorrer desta semana pelos estudantes.

Feriado de Nossa Senhora Aparecida

Em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e de Votuporanga, nesta sexta-feira (12/10), não haverá expediente da administração direta e indireta da Prefeitura de Votuporanga. Portanto, a Central de Atendimento ao Público funciona nesta quinta-feira (11/10), normalmente, das 9h às 15h, e retorna na segunda (15/12), no mesmo horário. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.

Os serviços nas repartições públicas municipais voltam ao normal na segunda-feira (15/10), com exceção às aulas da rede municipal de ensino que estarão suspensas em comemoração ao Dia do Professor.

Saúde

Sem interrupções, os serviços de urgência e emergência serão mantidos normalmente, como o atendimento no Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, UPA 24 horas e SAMU.

Coleta de Lixo e Saev Ambiental

A coleta de lixo realizada por empresa terceirizada pela Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) segue normalmente neste feriado.

As três unidades do Ecotudo também funcionarão normalmente, inclusive durante o feriado. O horário de abertura dos pontos de recebimento do Ecotudo é das 8h às 20h. Atualmente, o serviço conta com três pontos de recebimento: o Ecotudo Sul, na antiga Algodoeira Matarazzo – Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com Avenida Francisco Bueno Baeza – bairro Palmeiras I; Ecotudo Norte, fica na Av. Sete, 2440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I, com placas de sinalização a partir da avenida Emílio Arroyo Hernandes; e o Ecotudo Oeste, fica no alto da vicinal Nelson Bolotário.

A autarquia também mantém o serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950.

Horto

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanece aberto na sexta (12/10), das 8h às 17h. O local é uma ótima opção de lazer gratuito para toda a família, amigos, para visitação em grupos e festas de aniversários para crianças, além do privilégio do contato com a natureza.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, não funcionará nesta sexta (12/10), sábado (13/10) e domingo (14/10). Na segunda-feira (15/10), o espaço realiza expediente administrativo, retornando o atendimento ao público na terça-feira (16/10), a partir das 9h30 até às 19h.