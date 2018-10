Evento, realizado na sede do Conselho, em São Paulo, discutiu assuntos relacionados ao sistema educacional e à fiscalização profissional

publicado em 11/10/2018

O coordenador do curso de Engenharia Civil no 1º Enecec. (Foto: Divulgação/Unifev)

O coordenador do curso de Engenharia Civil da UNIFEV, Prof. Me. Fausto Roberto Ferreira, representou a Instituição no último dia 5, durante o 1º Encontro Estadual dos Coordenadores de Cursos de Engenharia Civil (Enecec). O evento, organizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), foi realizado na sede do Conselho, na Capital.

Segundo Ferreira, o Encontro teve o objetivo de discutir assuntos de relevância para o Crea e para as Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras.

“O tema que deu origem ao Enecec foi o Ato Normativo aprovado pela Câmara Especializada de Engenharia Civil e pelo Plenário, que passou a exigir o curso de Legislação Profissional para a concessão do registro/visto aos profissionais. Com duração de quatro horas, a capacitação é oferecida, anualmente, aos formandos da área”.