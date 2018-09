De acordo com o Secretário da pasta, Gilvan Carlos dos Santos a transferência permitirá uma economia de R$ 1,5 mil no valor mensal do aluguel. "Dessa forma podemos investir em outros projetos em benefício da população que precisa do nosso atendimento”, conta.

O Secretário destacou ainda a localização do novo prédio e a importância de um espaço mais amplo, “estamos mais próximos do Paço Municipal e as pessoas terão mais comodidade em se locomover entre os dois locais. Outro aspecto importante dessa mudança é o espaço físico que suprirá as necessidades que temos”.

O atendimento ao público está suspenso nesta semana devido à mudança e retorna normalmente na segunda-feira (24/9), das 7h30 às 17h, no novo endereço, localizado na Rua São Paulo esquina com a Pará.