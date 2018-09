A inauguração ocorreu na tarde de ontem; prefeito Dado, secretária de Educação e vereadores participaram do evento

publicado em 20/09/2018

Autoridades participaram da inauguração da revitalização da escola Faustino (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito João Dado e a secretária Municipal de Educação, Encarnação Manzano, inauguraram na tarde desta quinta-feira (21) as obras de revitalização do Centro de Educação Municipal Professor Faustino Pedroso. O Poder Executivo investiu R$ 352.270,94 de recursos próprios.Vereadores, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Osmair Ferrari, secretários municipais e familiares de Faustino Pedroso também estiveram na inauguração. A unidade de ensino fica na rua Vila Rica, 2943, no bairro San Remo. O ato fez parte do calendário de comemoração dos 81 anos de Votuporanga.Em sua fala, Osmair destacou que a reforma é mais um excelente investimento na educação “para as crianças que são o futuro da nação”. O chefe do Poder Legislativo parabenizou todos da escola Faustino e destacou a limpeza do local.Encarnação lembrou que unidade é uma das mais antigas de Votuporanga. “Eu fui professora substituta e hoje tenho o prazer de estar vendo essa maravilha que é, então a cidade está de parabéns”, falou. A chefe da educação municipal frisou que o prefeito João Dado é bastante sensível às questões educacionais. “Essa já é a terceira escola que reformamos esse ano”, disse.Dado destacou o trabalho desenvolvido pelos professores, educadores, supervisores, pela secretária Encarnação e toda a equipe de trabalho na pasta da educação. Os resultados dos esforços das realizações na educação, acrescentou, podem ser vistos nas notas da cidade no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). “Temos um Ideb de 6.8 em média, e a escola Faustino Pedroso alcançou 7.1, então a escola se equivale, se equilibra com as escolas de primeiro mundo, de países muito mais desenvolvidos que o Brasil. Votuporanga dá o exemplo da importância de se investir em educação”, ressaltou.A obra na unidade de ensino incluiu uma série de melhorias que irão beneficiar cerca de 500 alunos matriculados entre 1º e 5º anos. Entre as ações realizadas pela Prefeitura constam substituição do piso de madeira por cerâmica antiderrapante em três salas de aula; troca da porta da recepção que dá acesso ao pátio; reforma de telhado, calhas e rufos; troca do forro de PVC do pátio; execução de piso de concreto no estacionamento; e pintura geral das áreas interna e externa da escola, incluindo quadra, vestiários, esquadrias e muros.