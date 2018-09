Moradores interessados devem levar os seus animais de estimação na Associação Irmão Mariano Dias, no período da manhã; atendimentos são gratuitos

publicado em 12/09/2018

O curso de Medicina Veterinária da Unifev promoverá mais uma ação no bairro Palmeiras I, alusiva ao seu projeto Dia D da Saúde Animal. Os interessados devem levar os seus animais de estimação à Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, no próximo sábado (dia 15), a partir das 8 horas. Os atendimentos são gratuitos.

De acordo com um dos docentes responsáveis pela iniciativa, Prof. Dr. Ricardo Alexandre Gomes, neste próximo encontro ocorrerá o retorno das primeiras consultas, realizadas no último dia 1º, além de atendimentos a novos casos.

“Esta é mais uma oportunidade para os moradores que não puderam comparecer na primeira edição. Esperamos que um maior número de animais possa ser beneficiado. Por isso, contamos com a participação de todo o bairro”, afirmou.

PALESTRA

O curso de Medicina Veterinária também convida a população para uma palestra sobre Adoção Animal, que será realizada na sede da entidade, no dia 29 de setembro, às 13 horas.

O evento contará com a participação dos veterinários Fernanda Segobi Pegolo (Clínica Vida Animal de Votuporanga), representando as ONG’s de proteção animal do município, Élcio Sanches Esteves Junior (Centro de Zoonoses – Prefeitura Municipal) e da Profa. Ma. Paula Carvalho Globuin, de Fernandópolis.

As atividades integram o Programa de Extensão Civitas, criado pelo Centro Universitário de Votuporanga no início deste ano.