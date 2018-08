O enterro será nesta quinta-feira (30), às 14h, saindo do Velório Municipal de Votuporanga

publicado em 29/08/2018

Restos mortais de Dimas Casemiro são sepultados em Votuporanga após 47 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Da RedaçãoO publicitário Fabiano Casemiro finalmente vai poder enterrar o pai. Morto pela ditadura militar em 1971, quando o filho tinha 4 anos, o militante de esquerda, Dimas Antonio Casemiro, era um dos “desaparecidos” do período.O mistério envolvendo a execução de Dima começou a ser descoberta, em 1990, de ossadas de mortos pelo regime em um cemitério de indigentes na Capital. Os testes que identificaram os restos mortais de Dimas só foram concluídos, no entanto, em fevereiro deste ano.O filho de Dimas agradece todas as pessoas envolvidas no longo processo de identificação da ossada de seu pai. “Hoje, após 47 anos, os restos mortais de meu pai “retornam” a Votuporanga. Termina aqui uma parte da história de nossa família, longe de ser um momento triste, mas sim o fechamento de um longo ciclo. Novamente, obrigado a todos!”, disse.O enterro será nesta quinta-feira (30), às 14h, saindo do Velório Municipal de Votuporanga.PalestraNesta quinta-feira (30), o Núcleo dos Direitos Humanos da Unifev realiza a palestra Dimas Casemiro e o Dia Internacional do Desaparecido Político, com a Procuradora da República Dra. Eugênia Gonzaga, mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP e Presidente da Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.Comporão a mesa debatedora, os peritos do Centro de Trabalho Perus (GT Perus) Samuel Ferreira, médico e coordenador científico, e Mariana Inglez, antropóloga responsável pelas análises post-mortem, que acompanharam a identificação dos restos mortais de Dimas Casemiro, desaparecido político votuporanguense. A identificação ocorreu em fevereiro deste ano dentre as mais de mil ossadas encontradas, na década de 1990, em uma vala clandestina no Cemitério de Perus.O evento vem ao encontro do Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, data escolhida pela ONU, em 2011, quando houve o estabelecimento da Comissão da Verdade e a proposta do novo Código Penal que, pela primeira vez, criou legislação específica para enfrentar desaparecimentos políticos.A palestra é gratuita, aberta à comunidade e será realizada no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, às 19h45. Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas pelo link: www.unifev.edu.br/desaparecidospoliticos.