A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem suspeito de violência doméstica e importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos

publicado em 12/05/2025

O homem, que possui extensa ficha criminal, com passagens por furto, roubo e tráfico de drogas, havia acabado de sair da cadeia (Foto: A Cidade)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem suspeito de violência doméstica e importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. O caso aconteceu durante um patrulhamento da Polícia Militar na região Central de Votuporanga.

De acordo com as informações da polícia, a equipe policial realizava um patrulhamento, quando avistou um veículo em atitude suspeita. Ao se aproximarem para averiguação, os policiais se depararam com uma grave situação de violência doméstica: um homem agredia e ameaçava de morte a própria esposa.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, invadindo o pátio de um estabelecimento comercial, mas foi rapidamente detido pelos policiais. Durante a abordagem, os policiais descobriram ainda que o indivíduo havia cometido um ato de importunação sexual contra sua filha de apenas 14 anos.