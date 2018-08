Profissionais estão sendo chamados para as áreas da Educação, Saúde, Administração, Fazenda, Obras e Procuradoria Geral do Município

publicado em 14/08/2018

A Prefeitura de Votuporanga está convocando 21 candidatos aprovados em concursos públicos para assumirem suas funções. As publicações divulgadas no Diário Oficial Eletrônico dessa terça-feira (14/8) determinam que os aprovados se apresentem no dia 23 de agosto, às 8 horas, na Secretaria da Cidade munidos da documentação necessária para realização de exame médico admissional.

Do total de candidatos convocados, 13 são para a área da Educação, sendo alguns deles para a nova unidade de Educação Infantil que será inaugurada ainda este mês no bairro Jardim Itália. Também estão sendo chamados profissionais para a Procuradoria Geral do Município e Secretarias de Saúde, Administração, Fazenda e Obras.

A relação de documentos para nomeação está disponível no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) pelo item Cidadão - Concursos. A Secretaria da Cidade fica na Rua São Paulo, 3741, no Centro.





