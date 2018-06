O curso de extensão visa formar mão de obra feminina de auxiliar de manutenção predial; alunas selecionadas receberão bolsa auxílio mensal de R$ 150 mensais

publicado em 12/06/2018

O Instituto Federal de São Paulo, campus de Votuporanga, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, abriu as inscrições para o Programa de Extensão Manutenção: Mulheres em Ação, com a oferta do curso FIC Auxiliar de Manutenção Predial. O projeto Manutenção: Mulheres em Ação é parte do Programa Institucional de Formação Profissional de Mulheres do IFSP (Edital nº 902/2017 PRX) e tem por objetivo fomentar atividades profissionalizantes que visam valorizar o poder feminino de transformação social, proporcionando qualificação profissional com vistas à inserção no mercado de trabalho.

Estão disponibilizadas 23 vagas e será concedido o pagamento de Bolsa Auxílio mensal no valor de R$150,00 às alunas com frequência igual ou superior a 75% nas aulas do curso. Para se inscrever, basta ser do sexo feminino; ter idade mínima de 16 anos; e, possuir, ao menos, o ensino fundamental, mesmo que incompleto. O prazo de inscrições expira em 07 de agosto, sendo necessário o preenchimento de um formulário, que deverá ser impresso, assinado e, juntamente com a documentação pessoal, ser entregue na Coordenadoria de Extensão do IFSP.