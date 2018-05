A oficina é gratuita e voltada para participantes com idade a partir de 14 anos. Serão oferecidas 20 vagas e as inscrições devem ser feitas no local do evento. Ao final da capacitação haverá emissão de certificados. Para mais informações, o telefone da Secretaria de Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670, ramal 209, com Thiago.

Salgado vai abordar os conceitos técnicos básicos de fotografia e como utilizá-la como forma de expressão artística. O objetivo é fazer um exercício de reflexão sobre o poder que uma imagem tem de transmitir uma mensagem na sociedade. Todos os participantes receberão certificado de participação.

Sobre o oficineiro

O fotógrafo Beto Salgado nasceu em 1982 em Pindamonhangaba. Morou em São Paulo, por 10 anos, e trabalhou em diversas áreas, como a publicidade e a moda. De volta à sua cidade natal, fundou a Alluminare Escola de Fotografia, onde também é professor. Foi eleito Presidente do Fundo Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, e dedica-se a trabalhos autorais e que envolvem o desenvolvimento da imagem e do audiovisual.

SERVIÇO

Oficina “O poder da imagem”, com o fotógrafo Beto Salgado

Data: sexta-feira (25/5)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: das 18h às 22h

Vagas: 20 | Inscrições: gratuitas, no local do evento

Classificação: 14 anos

Realização: Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga