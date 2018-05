Trechos de algumas vias da região sul já estão com asfalto novo, como, por exemplo, a Minas Gerais, Av. Anita Costa, Ercoli Sereno, Maranhão, Nelciades Oliveira, Thomaz Paes da Cunha, entre outras. Ruas das proximidades do Jardim Santos Dumont e Patrimônio Velho também receberam as melhorias como a Olga Loti Camargo e Brasília. Nesta primeira etapa concluída, foram beneficiados cerca de 33 quarteirões com investimento em torno de R$ 600 mil de recursos do Município e Governo do Estado conquistados com apoio do Deputado Estadual Carlão Pignatari.

Outros 11 quarteirões dos bairros São João e Estação também serão contemplados com cerca de R$ 200 mil de investimentos em recape. O recurso, liberado pelo Governo do Estado, contou com o apoio do Deputado Estadual Gilmar Gimenes. O contrato com a empresa licitada já foi assinado e foi emitida a ordem de serviço para início das obras que ocorrerão nos próximos dias.

Com mais R$ 1,1 milhão, o recapeamento também atenderá os bairros Nova Boa Vista, Parque das Nações I, Jardim Residencial Vilar e complementará obras na São João e Estação. Serão 43 quarteirões com recursos do Governo Federal sendo, R$ 987,6 mil de emenda do Deputado Jefferson Campos e R$ 134,9 mil de verbas do município. O contrato com a empresa licitada já foi assinado e a ordem de serviço emitida para início das obras que ocorrerão nos próximos dias.

R$ 2 milhões

No último dia 5 de maio, o prefeito João Dado participou de evento em São José do Rio Preto com o atual Governador do Estado de São Paulo, Márcio França. Na ocasião, Votuporanga obteve a confirmação de mais R$ 2 milhões para investimento em recapeamento. Segundo consta no projeto elaborado pela Prefeitura, outros 92 quarteirões de ruas das regiões Norte e Oeste da cidade serão contemplados.

Pavimentação

A Prefeitura de Votuporanga também dará início a outras duas grandes e importantes obras de pavimentação nos próximos dias. Uma delas será a aplicação de malha asfáltica em ruas do Parque Boa Vista I e a segunda obra será a pavimentação de trechos de ruas do 1º Distrito Industrial “João Fernandes Cezari”, incluindo a abertura da Rua Projetada A, localizada entre a av. Prefeito Mário Pozzobon e rua João Vilar Pontes (ao lado do Terminal Rodoviário). Vias do bairro Chácara das Paineiras também serão beneficiadas, além da construção de um acesso importante no final da av. José Silva Melo com a Vitório Albarello até a rodovia Péricles Bellini. Serão cerca de R$ 350 mil de investimentos, sendo R$ 295,3 mil conquistados por meio de emenda parlamentar do Senador José Anibal. A obra também já foi licitada e está em fase de assinatura de contrato.