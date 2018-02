Dos 645 municípios paulistas, Votuporanga está entre as 100 cidades selecionadas para receber o projeto piloto de um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, o IPT, que terá como objetivo auxiliar prefeituras nos processos de compras e licitações. Para oficializar a parceria, o prefeito João Dado assinou o convênio em São Paulo durante o lançamento da iniciativa realizada nesta terça-feira (6/2) na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele esteve acompanhado dos vereadores Meidão e Wartão e do Diretor do Departamento de TI da Prefeitura, Evandro Ricardo Saraiva e do técnico Wagner Hashimoto.