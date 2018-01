Candidatos devem se inscrever até o dia 14 de janeiro; edital já está disponível no site da Instituição

publicado em 05/01/2018

A Unifev abriu um Processo Seletivo para a contratação de um publicitário. Para assumir a vaga, é necessário possuir graduação em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, ou ter cursado Propaganda e Marketing.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br), até o dia 14 de janeiro, e preencher a Ficha de Inscrição eletrônica disponível na aba Editais. É necessário anexar um Curriculum Vitae e ter um portfólio digital.

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: uma avaliação escrita, no dia 19 de janeiro, abordando conteúdos específicos da área, Português, Matemática e conhecimentos gerais (data em que o candidato deverá entregar o portfólio digital em CD ou DVD), e outra profissional, no dia 26 de janeiro, composta por atividades que envolvem habilidades e competências do cargo.