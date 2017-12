Cursos de Porteiro e Vigia e Cuidador de Idosos serão inteiramente gratuitos, com 20 vagas cada; inscrições serão feitas somente na segunda e terça-feira, no Senac

publicado em 15/12/2017

As inscrições serão apenas nos dois dias e devem ser feitas exclusivamente no Senac (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Estarão abertas na segunda e terça-feira, dias 18 e 19, as inscrições para os dois primeiros cursos para 2018 da grade da parceria entre o Senac e a Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani". São apenas 20 vagas para os cursos de Porteiro e Vigia e Cuidador de Idosos. "São cursos que integram o programa de gratuidade do Senac, ou seja, são completamente gratuitos", informa o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior. "Nós temos a preocupação de incluir em nosso portifólio, cursos que possam permitir uma rápida integração do concluinte ao mercado", afirmou a gerente do Senac, Eliane Baltazar Godói.As inscrições serão apenas nos dois dias e devem ser feitas exclusivamente no Senac. O secretário lembra que "não há uma prova escrita para conseguir a bolsa de 100%, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada, desde que os interessados atendam os pré-requisitos: ter renda bruta familiar per capita de, no máximo, dois salários mínimos federais; não estar participando de nenhum outro processo de triagem de bolsas ou estar matriculado em unidades do Senac São Paulo, no mesmo período; e, não ter abandonado cursos no Senac como bolsista nos últimos dois anos", informa Piacenti.Para o curso de Cuidador, a idade mínima exigida é 18 anos e ensino fundamental completo. "A previsão de início das aulas é 15 de janeiro e conclusão em abril, sempre das 19h30 às 22h30, de segunda a quinta-feira", informa o diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira, que acrescenta que "as aulas serão ministradas no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4497, embora haverá pontualmente algumas aulas na unidade do Senac e também visitas técnicas, quando os alunos serão avisados com antecedência", assinala José Carlos.Com o mercado da construção bastante ativo, muitos edifícios e condomínios fechados estão sendo construídos em Votuporanga, motivos que levaram o Senac e o CTMO a ofertarem o curso de Porteiro e Vigia, também destinados a quem deseja atuar em empresas públicas e privadas dos diversos setores da economia. "O curso também exige a idade mínima de 18 e ensino fundamental completo, sendo que o início das aulas no Centro do Empreendedor, já será no dia 8 de janeiro, com final em 12 de abril", explica o diretor do CTMO.