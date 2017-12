O pequeno Gabriel Miller, de apenas 7 anos, que interpreta o personagem Emílio na novela “Carinha de Anjo”

publicado em 13/12/2017

Da Redação

O pequeno Gabriel Miller, de apenas 7 anos, que interpreta o personagem Emílio na novela “Carinha de Anjo”, exibida pelo SBT, está participando do prêmio “Troféu Internet”, que premia os que mais se destacaram durante o ano. Ele está concorrendo ao prêmio nas categorias “Melhor Ator”, “Melhor Novela” e “Revelação”. A votação vai até o dia 22 deste mês.

Gabriel Miller é filho da votuporanguense Danithieli Nogueira Pereira Miller e de Fernando Miller. Ele nasceu em Araçatuba e começou sua carreira aos três anos fazendo comerciais e participações em programas. No ano passado, foi selecionado para participar da novela “Carinha de Anjo”.

Na novela, seu personagem é Emílio Almeida, filho adotivo de Rosana (Ângela Dip) e irmão de Juliana (Maisa Silva). Aos 6 anos, é divertido e apaixonado por videogame. Emílio se encanta por Dulce Maria (Lorena Queiroz) ao conhecê-la e tornam-se parceiros de aventuras. Vira amigo de Zé Felipe (Leonardo Oliveira), com quem aprende a viver no campo. É dono do porquinho da índia chamado Fred.

Para a família, é gratificante ver Gabriel Miller conquistando o que quer desde pequeno. “Ele é tão pequenininho e já está fazendo sucesso e trabalhando. Ele desenvolveu bastante durante esse tempo. É bem gratificante ver essa evolução dele”, disseram os familiares.